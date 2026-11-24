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एसडीएम संदीप कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 23 से 28 नवंबर तक अलग-अलग विभागों के कर्मचारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार कैंपों में मौजूद रहेंगे। सुखरो, मोटाढाक, हल्दूखाता, सनेह, उमथगांव, कांडाखाल, सिराईं, उतिच्छा, पठूर अकरा, सिमलना और डाबर सहित 22 न्याय पंचायतों में पंजीकरण किया जाएगा। प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को अभियान का प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार अभियान की नियमित समीक्षा करेंगे। संवाद

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कोटद्वार। कोटद्वार तहसील क्षेत्र की 22 न्याय पंचायतों में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 30 नवंबर तक किसानों का पंजीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के लिए राजस्व, कृषि, उद्यान, विकास, पंचायत राज और नगर निगम के कर्मचारियों की टीमें गठित की गई हैं।