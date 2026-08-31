फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Encroachments should be removed from the Army's Mule Camp land.

Kotdwar News: सेना की म्यूल कैंप वाली भूमि से अतिक्रमण हटाया जाए

Mon, 31 Aug 2026 05:41 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Mon, 31 Aug 2026 05:41 PM IST
विज्ञापन
Encroachments should be removed from the Army's Mule Camp land.
कोटद्वार। कोटद्वार में सेना की म्यूल कैंप वाली भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग तेज हो गई है। मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार संस्था से जुड़े पूर्व सैनिकों की मांग पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जिलाधिकारी गढ़वाल को कोटद्वार स्थित सैन्य भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने मामले को कार्रवाई के लिए एसडीएम कोटद्वार को पत्र भेजा है।
विज्ञापन

मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार (एसएसके) संस्था के संयोजक सुनील बहुखंडी ने बताया कि रक्षा संपदा विभाग के अभिलेखाें में कोटद्वार में म्यूल कैंप के नाम से 15.773 एकड़ भूमि दर्ज है। नगर पालिका परिषद कोटद्वार के वर्ष 2007 के रिकॉर्ड में भी खसरा संख्या एक से 26 तक कुल 105 बीघा 18 बिस्वा भूमि म्यूल कैंप रक्षा विभाग के नाम दर्ज बताई गई है।
विज्ञापन

यह भी बताया गया कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1958 में इस भूमि में से 7.55 एकड़ भूमि नगर पालिका परिषद कोटद्वार को लीज पर दी थी। लीज की अवधि 1977 में समाप्त होने के बाद उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया। इसके बाद 5.07 एकड़ भूमि रक्षा विभाग को वापस मिल गई, जबकि शेष 2.48 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। पालिका प्रशासन पर लीज शर्तों का उल्लंघन कर शेष भूमि को नजूल बनाने का प्रयास करने का आरोप है। कहा कि सैनिक कल्याण मंत्री की पहल के बाद रक्षा भूमि की पैमाइश हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

.
.
कई बार पत्राचार के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
एसएसके संस्था के अनुसार रक्षा संपदा कार्यालय ने वर्ष 2023 में नगर निगम से 2.08 एकड़ रक्षा भूमि खाली कराने और अतिक्रमण हटाकर कब्जा रक्षा विभाग को सौंपने का अनुरोध किया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में फिर पत्र भेजकर पूछा गया कि रक्षा भूमि को नजूल भूमि में किस अधिकार से परिवर्तित किया गया और अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की ओर से क्या कार्रवाई की गई लेकिन इन बिंदुओं पर कोई संतोषजनक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।


म्यूल कैंप की जमीन सेना के नाम पर है। खाली भी सेना को ही करानी है। सेना की ओर से जमीन खाली कराने को लेकर पुलिस प्रशासन से फोर्स अथवा मजिस्ट्रेट मांगा जाएगा तो उपलब्ध कराया जाएगा।
-संदीप कुमार, एसडीएम कोटद्वार
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed