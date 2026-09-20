Kotdwar News: ग्रामीण उत्पादों को बाजार से जोड़ने पर जोर

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रथुवाढाब में एटी इंडिया और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से क्रेता-विक्रेता कार्यशाला आयोजितदुगड्डा (कोटद्वार)। एटी इंडिया और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से रिखणीखाल ब्लॉक के रथुवाढाब में क्रेता-विक्रेता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य ग्रामीण उत्पादों को बाजार से जोड़ना और किसानों में व्यावसायिक समझ विकसित करना रहा। कार्यशाला में 70 किसान शामिल हुए।कार्यशाला के मुख्य अतिथि भरत रावत ने एटी इंडिया और एफपीओ की कार्यप्रणाली व उद्देश्यों की जानकारी देते हुए समूह आधारित कार्यों के महत्व पर चर्चा की। एटी इंडिया के परियोजना प्रबंधक नंदलाल बडोनी ने समूह गठन, सामूहिक व्यवसाय, संसाधनों के बेहतर उपयोग और बाजार से जुड़कर आय बढ़ाने के अवसरों की जानकारी दी।एग्री हर्ब बायोटेक के बृजमोहन मधवाल ने अपने उत्पादों और बाजार की मांग से संबंधित जानकारी साझा की। हिमालय फूड एंड क्राफ्ट के अतुल रावत ने स्थानीय उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना पौड़ी के रितेश कस्तवाल ने योजना के तहत उपलब्ध अवसरों के साथ ब्रांडिंग और पैकेजिंग के महत्व पर चर्चा की।एफपीओ के सीईओ अजय रावत ने किसानों को सामूहिक उत्पादन और विपणन के लिए प्रेरित किया। वहीं, विनीता देवी ने दुग्ध व्यवसाय के सफल संचालन से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला में परियोजना टीम के मनोज अधिकारी, यशोदा सेमवाल, सिंधु, किरण, लक्ष्मण सिंह और वीरेंद्र राणा समेत अन्य लोग मौजूद रहे।