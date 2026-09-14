Kotdwar News: जीएमओयू में तीन निदेशक पदों के लिए आठ उम्मीदवार मैदान में

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जीएमओयू के संयुक्त सचिव नितिन रावत ने बताया कि वार्षिक साधारण बैठक निर्धारित तिथि पर कंपनी के प्रधान कार्यालय में बुलाई गई है। चुनाव के लिए तय एजेंडे के साथ ही संचालकों का चयन किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया के तहत सोमवार को नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत सभी आठ प्रत्याशियों के आवेदन सही पाए गए। नाम वापसी की अंतिम तिथि बीतने के बाद अब तीन पदों के लिए आठ उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में नवीन तिवारी, नितिन रावत, बलराज सिंह रावत, महावीर सिंह रावत, विपिन सिंह चन्द, विवेकानन्द, संदीप अग्रवाल और हनुमंत सिंह शामिल हैं। चुनाव की औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए दिनेश खर्कवाल को संयोजक नियुक्त किया गया है। बताया कि चुनाव के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह चुनाव कंपनी के आगामी कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतदान और परिणाम की घोषणा बैठक के दौरान ही की जाएगी।

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कोटद्वार। गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड (जीएमओयू) में तीन निदेशक पदों के लिए चुनाव 23 सितंबर को होगा। यह चुनाव कंपनी की वार्षिक साधारण बैठक के दौरान संपन्न कराया जाएगा। तीन निदेशक पदों के लिए आठ उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।