Kotdwar News: फुटबाल में दुगड्डा, कोट और पौड़ी ने लहराया परचम
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Sun, 13 Sep 2026 06:57 PM IST
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कोटद्वार। शशिधर भट्ट राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम गाड़ीघाट में चल रही 76वीं जनपदीय शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। अंडर-14 बालक वर्ग में दुगड्डा चैंपियन बना। अंतिम दिन फुटबाल के मुकाबले आकर्षण का केंद्र रहे। फुटबाल में दुगड्डा, कोट और पौड़ी ने परचम लहराया। पांच दिवसीय प्रतियोगिता में पौड़ी जिले के 15 विकासखंडों से करीब 1400 छात्र-छात्राओं ने विभिन्न खेलों में प्रतिभाग किया।
अंडर-14 बालक वर्ग के फाइनल में दुगड्डा ने पौड़ी को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। खिर्सू की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल में कोट और पौड़ी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। ट्राई ब्रेकर में भी मुकाबला 5-5 से बराबर रहा। इसके बाद सडन डेथ में कोट के सारांश ने निर्णायक गोल कर टीम को 7-6 से जीत दिलाई। दुगड्डा तीसरे स्थान पर रहा।
अंडर-19 बालक वर्ग में पौड़ी और पाबौ के बीच मुकाबला हुआ। पाबौ के अक्षित नेगी ने पहला गोल किया, जबकि पौड़ी की ओर से अर्जुन ने गोल कर बराबरी दिलाई। मैच के अंतिम क्षणों में आदित्य ने निर्णायक गोल कर पौड़ी को विजेता बना दिया। अंडर-17 बालिका वर्ग में कोट ने दुगड्डा को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप जीती। वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग के फाइनल में पौड़ी और दुगड्डा आमने-सामने रहे। ट्राई ब्रेकर में पौड़ी ने दुगड्डा को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
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फुटबाल प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह रावत रहे। चयनकर्ताओं और निर्णायकों में बृजमोहन भंडारी, राजेंद्र रावत, योगेंद्र पटवाल, जगमोहन बिष्ट और राकेश मोहन बलोधी शामिल रहे।
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अंडर-14 बालक वर्ग के फाइनल में दुगड्डा ने पौड़ी को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। खिर्सू की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल में कोट और पौड़ी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। ट्राई ब्रेकर में भी मुकाबला 5-5 से बराबर रहा। इसके बाद सडन डेथ में कोट के सारांश ने निर्णायक गोल कर टीम को 7-6 से जीत दिलाई। दुगड्डा तीसरे स्थान पर रहा।
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अंडर-19 बालक वर्ग में पौड़ी और पाबौ के बीच मुकाबला हुआ। पाबौ के अक्षित नेगी ने पहला गोल किया, जबकि पौड़ी की ओर से अर्जुन ने गोल कर बराबरी दिलाई। मैच के अंतिम क्षणों में आदित्य ने निर्णायक गोल कर पौड़ी को विजेता बना दिया। अंडर-17 बालिका वर्ग में कोट ने दुगड्डा को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप जीती। वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग के फाइनल में पौड़ी और दुगड्डा आमने-सामने रहे। ट्राई ब्रेकर में पौड़ी ने दुगड्डा को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
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फुटबाल प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह रावत रहे। चयनकर्ताओं और निर्णायकों में बृजमोहन भंडारी, राजेंद्र रावत, योगेंद्र पटवाल, जगमोहन बिष्ट और राकेश मोहन बलोधी शामिल रहे।