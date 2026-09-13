Kotdwar News: फुटबाल में दुगड्डा, कोट और पौड़ी ने लहराया परचम

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अंडर-14 बालक वर्ग के फाइनल में दुगड्डा ने पौड़ी को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। खिर्सू की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल में कोट और पौड़ी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर रहीं। ट्राई ब्रेकर में भी मुकाबला 5-5 से बराबर रहा। इसके बाद सडन डेथ में कोट के सारांश ने निर्णायक गोल कर टीम को 7-6 से जीत दिलाई। दुगड्डा तीसरे स्थान पर रहा।अंडर-19 बालक वर्ग में पौड़ी और पाबौ के बीच मुकाबला हुआ। पाबौ के अक्षित नेगी ने पहला गोल किया, जबकि पौड़ी की ओर से अर्जुन ने गोल कर बराबरी दिलाई। मैच के अंतिम क्षणों में आदित्य ने निर्णायक गोल कर पौड़ी को विजेता बना दिया। अंडर-17 बालिका वर्ग में कोट ने दुगड्डा को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप जीती। वहीं, अंडर-19 बालिका वर्ग के फाइनल में पौड़ी और दुगड्डा आमने-सामने रहे। ट्राई ब्रेकर में पौड़ी ने दुगड्डा को 3-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया।फुटबाल प्रतियोगिता के पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह रावत रहे। चयनकर्ताओं और निर्णायकों में बृजमोहन भंडारी, राजेंद्र रावत, योगेंद्र पटवाल, जगमोहन बिष्ट और राकेश मोहन बलोधी शामिल रहे।