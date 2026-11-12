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Kotdwar News: जयंती पर डॉ. शिवप्रसाद डबराल को किया याद

Thu, 12 Nov 2026 07:07 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Thu, 12 Nov 2026 07:07 PM IST
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Dr. Shiv Prasad Dabral remembered on his birth anniversary
कोटद्वार। द्वारीखाल ब्लॉक के ग्राम गहली में डॉ. शिवप्रसाद डबराल चारण की जयंती समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य कुल्हाड़ महेंद्र सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया।
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कार्यक्रम का आयोजन ग्राम प्रधान प्रसन्ना डबराल, जनकल्याण समिति गहली के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र डबराल, समाजसेवी साने डबराल सहित ग्रामीणों और प्रवासियों के सहयोग से किया गया। मुख्य अतिथि महेंद्र सिंह राणा ने कहा कि यह क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि डॉ. शिवप्रसाद डबराल जैसी महान विभूति का जन्म ग्राम गहली में हुआ।
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इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज गुसाईं, हर्षदेव नैथानी, विलास डबराल, पातीराम डबराल, सुमन डबराल, गणेशदास, चिंतामणि, श्रीधर प्रसाद डबराल, इंद्रमोहन उनियाल, माधुरी डबराल मौजूद रहे। संवाद
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