Kotdwar News: मानदेय बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना शुरू

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जिला मुख्यालय के विकास भवन स्थित बाल विकास कार्यालय में जिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी नौटियाल के नेतृत्व में भटवाड़ी विकासखंड की कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। उन्होंने मानदेय बढ़ाकर 18 हजार प्रतिमाह करने और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये देने की मांग उठाई। इसके अलावा 300 रुपये की कटौती के प्रस्ताव पर शासनादेश जारी होने के बाद ही अमल करने और शासनादेश जारी नहीं होने तक मानदेय से कटौती नहीं करने की मांग की।इस मौके पर सुमित्रा सौंदाल, किरण, सुमित्रा सेमवाल और सुषमा राणा आदि मौजूद रहीं। उधर, पुरोला में संयुक्त संगठन मोर्चा उत्तराखंड के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी रखने का एलान किया। नौ नवंबर तक घोषित हड़ताल की अवधि समाप्त होने के बाद भी शासन स्तर से सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर संगठन ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया।इस दौरान सीमा सोनी, निर्मला, कांता, विजयलक्ष्मी, पुलम देवी, अनिता और राखी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं। वहीं, नौगांव में संगठन की अध्यक्ष बामू रावत और महामंत्री कुसुम थपलियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। संवाद