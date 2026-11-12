राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका अहम : ऋतु खंडूड़ी

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उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में मातृशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास में भी महिलाओं की भूमिका अहम है। उन्होंने महिलाओं से संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाने और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान एवं गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राज गौरव नौटियाल और विजय नंद पोखरियाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शशिबाला केष्टवाल ने की। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी गोदा रावत की विशेष उपस्थिति रही।महिला मोर्चा की जिला महामंत्री लक्ष्मी रावत और यशोदा रावत, आशा ध्यानी, हंसलता, उमा नेगी, सोशल मीडिया सह-संयोजक अमिषा गुसाईं सहित जिला टीम की अन्य पदाधिकारी मौजूद रहीं। मंडल अध्यक्ष उर्मिला कंडारी और सिमरन बिष्ट समेत महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में देवभूमि उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को सहेजने के साथ प्रदेश के विकास में योगदान देने का संकल्प लिया गया।