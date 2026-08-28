Kotdwar News: पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला युवक का शव

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पुलिस के अनुसार कौड़िया निवासी अमित कुमार (26) पुत्र खुशीराम मजदूरी करता था। वह शादीशुदा था और उसका एक बच्चा है। बृहस्पतिवार को अमित घर में अकेला था। उसके परिजन एक नामकरण संस्कार में शामिल होने गए थे। शाम को घर लौटने पर उन्होंने अमित को पंखे से रस्सी के सहारे लटका देखा। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को परिजनों ने बताया कि अमित शराब का आदी था। फिलहाल मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। संवाद

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कोटद्वार। कौड़िया में बृहस्पतिवार शाम एक मजदूर संदिग्ध परिस्थिति में घर में पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला। परिजन उसे राजकीय बेस अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।