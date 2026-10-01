कोटद्वार: घायल मंजू देवी की मौत, क्षेत्र में आक्रोश, झाड़ियों में घात लगाए बैठे भालू ने किया था हमला
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Renu Saklani Updated Thu, 01 Oct 2026 10:34 AM IST
सार
बकरियां चराने गई 51 वर्षीय महिला पर अचानक भालू ने हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद रामनगर रेफर की गई महिला ने बुधवार रात दम तोड़ दिया, जिसके बाद क्षेत्र में नाराजगी बढ़ गई है।
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विस्तार
नैनीडांडा ब्लॉक के ढंगलगांव में भालू के हमले में घायल महिला मंजू देवी की रामनगर में मौत हो गई। मंजू देवी को नैनीडांडा से प्राथमिक उपचार के बाद की रेफर किया गया था। मौत की खबर से क्षेत्र में आक्रोश है।
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रामनगर में महिला के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद गांव लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं आक्रोशित क्षेत्रवासियों की ओर से खाल्यूडांडा बाजार में एकत्र होकर प्रदर्शन करने का एलान किया गया है।
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बता दें कि बुधवार शाम को बकरियां चराते समय झाड़ियों में घात लगाकर बैठे भालू ने ढंगलगांव निवासी मंजू देवी (51) पर हमला कर दिया था। हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई थी।