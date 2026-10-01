कोटद्वार: घायल मंजू देवी की मौत, क्षेत्र में आक्रोश, झाड़ियों में घात लगाए बैठे भालू ने किया था हमला

नैनीडांडा ब्लॉक के ढंगलगांव में भालू के हमले में घायल महिला मंजू देवी की रामनगर में मौत हो गई। मंजू देवी को नैनीडांडा से प्राथमिक उपचार के बाद की रेफर किया गया था। मौत की खबर से क्षेत्र में आक्रोश है।

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