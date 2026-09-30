Kotdwar News: ई-केवाईसी के नाम पर वृद्ध के खाते से छह लाख उड़ाए

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बालासौड़ निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके मोबाइल पर एक व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को आईसीआईसीआई बैंक का पर्सनल मैनेजर बताया। उसने कहा कि बैंक की ओर से ई-केवाईसी के लिए कई ई-मेल भेजे गए हैं लेकिन अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई गई है। जानकारी देने के बाद ही उनके बैंक खाते से रकम निकलनी शुरू हो गई। खाते से छह लाख रुपये की निकासी होने के बाद उन्हें साइबर ठगी का अहसास हुआ। तहरीर पर पुलिस ने उनसे घटना की जानकारी लेने के बाद जांच शुरू कर दी है। संवाद

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कोटद्वार। साइबर ठग ने खुद को बैंक का अधिकारी बताकर ई-केवाईसी कराने के नाम पर बालासौड़ निवासी एक वृद्ध के खाते से छह लाख रुपये उड़ा लिए। ठगी का पता चलने पर वृद्ध ने पुलिस को ऑनलाइन तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई।