फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Kotdwar News ›   Patiala-Noida roadways bus cancelled.

Kotdwar News: पटियाला-नोएडा की रोडवेज बस रद्द

Wed, 30 Sep 2026 06:48 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 30 Sep 2026 06:48 PM IST
विज्ञापन
Patiala-Noida roadways bus cancelled.
कोटद्वार। रोडवेज डिपो प्रशासन ने बुधवार पटियाला और नोएडा की बस सेवा को रद्द कर दिया। मंगलवार को भी पटियाला की बस हरिद्वार पहुंचकर खराब हो जाने से बस सेवा रद्द कर दी गई थी। ढुलमुल व्यवस्था का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं, कई चालकों-परिचालकों में भी असंतोष है।
विज्ञापन

बुधवार को कोटद्वार से यूपी की फिल्म सिटी नोएडा और पंजाब के पटियाला की बस सेवा को रद्द कर दिया गया। बसें उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को भटकना पड़ा। यात्रियों सोरन सिंह व शैलेंद्र बिष्ट ने आए दिन बसें रद्द किए जाने से बस संचालन का ढर्रा बिगड़ने की शिकायत निगम मुख्यालय में करने की बात कही।
विज्ञापन

मंगलवार को भी कोटद्वार से पटियाला के लिए रवाना की गई रोडवेज बस में हरिद्वार पहुंचकर तकनीकी खराबी आ गई जिससे बस आगे नहीं बढ़ सकी। बस को हरिद्वार में रोक लिया गया और मरम्मत के बाद बस को वापस कोटद्वार लाया गया। बस संचालन की स्थिति में सुधार करने और कर्मचारियों के बीच भेदभाव की स्थिति न बनने देने की यूनियन नेताओं ने डिपो अधिकारियों से मांग की। एआरएम अनुराग पुरोहित ने बताया कि पटियाला और नोएडा रूट पर यात्रियों के अभाव के कारण दिल्ली रूट पर बसें लगाई गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


बदरीनाथ जाएगी रोडवेज की एक बस
कोटद्वार डिपो से रोडवेज की एक बस मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के तहत बृहस्पतिवार सुबह 7:00 बजे 38 यात्रियों को लेकर बदरीनाथ यात्रा पर जाएगी। एजीएम अनुराग पुरोहित ने बताया कि इस योजना के तहत निशुल्क यात्रा होगी, जिसके लिए पर्यटन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। रोडवेज डिपो का काम केवल बस उपलब्ध कराना है।

.
जारी
चरनजीत सिंह
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed