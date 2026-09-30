Kotdwar News: अनिल को कबीर पुरस्कार और हेमेंद्र को मिला तुलसीदास सम्मान

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समापन समारोह के मुख्य अतिथि स्थापना महाप्रबंधक रविंद्र नाथ पांडेय ने कार्यालयीन और दैनिक कार्यों में सरल हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं और वर्षभर संचालित प्रोत्साहन योजनाओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। हिंदी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के बच्चों के लिए दिए जाने वाले मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार के तहत हाईस्कूल स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त करने पर कर्मचारी लक्ष्मण सिंह पंवार के पुत्र शौर्य पंवार को वर्ष 2025-26 का पुरस्कार दिया गया। संवाद

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कोटद्वार। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की कोटद्वार इकाई में एक से 30 सितंबर तक आयोजित हिंदी माह का बुधवार को समापन हुआ। इस दौरान वर्षभर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रबंधन सेवाएं प्रभाग को राजभाषा चल वैजयंती से सम्मानित किया गया। मूल रूप से हिंदी में कार्य करने की प्रोत्साहन योजना के तहत अनिल कुमार उपाध्याय को वर्ष 2025-26 के लिए कबीर पुरस्कार और संपूर्ण कार्य हिंदी में करने पर हेमेंद्र सिंह राणा को तुलसीदास सम्मान प्रदान किया गया।