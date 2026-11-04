Kotdwar News: बैडमिंटन व खो-खो में आर्यभट्ट सदन का दबदबा

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प्री-प्राइमरी वर्ग की नर्सरी कक्षा के बालक वर्ग की बैलून रेस में अक्ष रावत ने प्रथम, श्रेष्ठ रावत ने द्वितीय और रुद्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एलकेजी की बालिका वर्ग की बैलून रेस में वेदिका प्रथम, वैष्णवी द्वितीय और अवंतिका तृतीय रहीं। यूकेजी की बालिका वर्ग की कुर्सी दौड़ में अनोखी उनियाल ने प्रथम, वैष्णवी नेगी ने द्वितीय और काव्या नेगी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।प्राइमरी वर्ग की कक्षा एक की कुर्सी दौड़ में चित्रा प्रथम, कार्तिकेय द्वितीय और अवंतिका तृतीय स्थान पर रहे। कक्षा दो में वंश ने प्रथम, अयांश ने द्वितीय और अंकित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। खो-खो प्रतियोगिता में आर्यभट्ट सदन ने जीत दर्ज की।सीनियर वर्ग की बैडमिंटन प्रतियोगिता के बालक वर्ग में आर्यभट्ट सदन के अभिनव नेगी ने रामानुजन सदन के अनुज पंथवाल को हराकर जीत हासिल की। वहीं, बालिका वर्ग में आर्यभट्ट सदन की मिली ने रमन सदन की आयुषी रावत को हराया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में आर्यभट्ट सदन का दबदबा रहा। प्रधानाचार्य डॉ. गिरीश उनियाल ने बच्चों को खेलों में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करने और अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया।