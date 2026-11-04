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Kotdwar News: एनएसएस की तीनों इकाइयों ने शिविर में चलाया स्वच्छता अभियान

Wed, 04 Nov 2026 05:31 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Updated Wed, 04 Nov 2026 05:31 PM IST
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All three NSS units conducted a cleanliness drive at the camp.
कोटद्वार। पीजी कॉलेज की एनएसएस की तीनों इकाइयों की ओर से बुधवार को शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयंसेवियों ने स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
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शिविर का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. डीएस नेगी ने किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, अनुशासन, सेवाभाव और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। बौद्धिक सत्र में वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जितेंद्र दिवाकर ने एनएसएस के उद्देश्यों और सामाजिक विकास में स्वयंसेवियों की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. रजनी बाला ने सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता का महत्व बताया।
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डॉ. रजनी चमोली ने पीपीटी के माध्यम से नशा मुक्ति और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशे का सेवन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर समाज में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डॉ. सुरेश कुमार, बीरेंद्र सैनी, जितेंद्र और लीला मौजूद रहे।
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