Kotdwar News: अक्षत, अदिति और शिल्पी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे प्रतिभा

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भारतीय युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रतियोगिता के पहले चरण में विद्यार्थियों ने विकसित भारत ऑनलाइन क्विज में प्रतिभाग किया। दूसरे चरण के लिए विद्यालय के छह विद्यार्थियों का चयन हुआ जबकि चार विद्यार्थियों ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। 14 नवंबर को पौड़ी स्थित विकास भवन में आयोजित जिला स्तरीय पावर-प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रतियोगिता में जनपद के 25 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।इसमें एमकेवीएन के तीन विद्यार्थियों ने प्रभावशाली प्रस्तुति देकर राज्य स्तर के लिए चयनित होने का गौरव हासिल किया। प्रार्थना सभा में उन्हें सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक प्रकाश चंद्र कोठारी, कार्यकारी निदेशक मयंक प्रकाश कोठारी, शिक्षा निदेशक सिंधु कोठारी, प्रशासनिक निदेशक विपिन जदली और प्रधानाचार्य सुनीता नैथानी ने भी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दीं। संवाद