Kotdwar News: आईएचएमएस के 58 छात्रों और कर्मचारियों ने किया रक्तदान

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एसडीएम संदीप कुमार ने सबसे पहले रक्तदान किया। एम्स के डॉ. मोहन वंशी और डॉ. मृत्युंजय के निर्देशन में 15 सदस्यीय टीम ने रक्तदान कराया। जांच में 52 छात्र-छात्राएं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण रक्तदान नहीं कर सके। वहीं, कुछ छात्र 18 वर्ष से कम उम्र के होने के कारण रक्तदान से वंचित रहे। इस मौके पर पैथोलॉजिस्ट डॉ. मोहन वंशी, कार्यकारी निदेशक अजय राज नेगी, प्राचार्य डॉ. अश्वनी शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी नरेश थपलियाल मौजूद रहे। संवाद

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कोटद्वार। आईएचएमएस संस्थान में गढ़वाल राइफल्स के संस्थापक लॉट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी की स्मृति में रक्तदान शिविर लगा। एम्स ऋषिकेश की टीम ने शिविर में 58 यूनिट रक्त एकत्र किया। संस्थान परिसर में आयोजित शिविर का उद्घाटन एसडीएम संदीप कुमार और कॉलेज के प्रबंध निदेशक बीएस नेगी ने लॉट सुबेदार बलभद्र सिंह नेगी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और रिबन काटकर किया।