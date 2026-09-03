Kotdwar News: 24 विद्यालयों के 1800 विद्यार्थियों ने दी भारत को जानो परीक्षा

विज्ञापन

परीक्षा के संयोजक गोपाल चंद्र बंसल ने बताया कि जूनियर वर्ग में कक्षा छह से आठ और सीनियर वर्ग में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। दोनों वर्गों में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की दूसरे चरण की परीक्षा होगी। दूसरे चरण में दोनों वर्गों से प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमें प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि परीक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में भारत से संबंधित सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देना और देश के इतिहास, संस्कृति एवं विविधता के प्रति उनकी रुचि विकसित करना है। परीक्षा के आयोजन में सचिव प्रदीप अग्रवाल, संयोजक गोपाल बंसल, कैलाश चंद्र अग्रवाल, राजदीप माहेश्वरी, गोपाल कुकरेती, मीनाक्षी शर्मा, राधेश्याम शर्मा, राजेंद्र जखमोला, सेवकराम मानुजा आदि मौजूद थे।