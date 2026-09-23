Haridwar News: टक्कर के बाद युवक को पीटा, कड़े से वार करने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास बाइक की टक्कर लगने के बाद विवाद हो गया। आरोप है कि तीन युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। कड़े से उसके चेहरे पर कई वार किए, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस के अनुसार, विशाल शर्मा निवासी नई बस्ती, खड़खड़ी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 21 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे वह अपने घर की ओर जा रहा था। रेलवे फाटक के पास एक बाइक तेज गति से आई और उसके पैरों से टकरा गई। बाइक पर तीन युवक सवार थे। टक्कर के बाद बाइक सवार आयुष छेत्री निवासी नई बस्ती, भीमगोड़ा, लोकेश निवासी चंडीघाट पुरी नगर और पीयूष निवासी कुम्हारगढ़ा ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।आरोप है कि आयुष ने कड़े से उसके चेहरे पर कई बार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। लोगों ने किसी तरह उसे इनसे छुड़ाया। आरोप है कि जाते समय तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।