Haridwar News: कहासुनी के बाद फायरिंग करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र कहासुनी के बाद तमंचे से हवाई फायर करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथी फरार हैं। आरोपी के पास से तमंचा, पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बाइक भी कब्जे में ले ली गई है। अदालत में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।पुलिस के अनुसार, शनिवार की देर शाम रानीपुर मोड़ स्थित एक मोबाइल शॉप के पास तीन युवक एक बाइक पर पहुंचे। राह चलते लोगों से उनकी कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान एक युवक ने तमंचा निकालकर हवाई फायर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान आकाश कुमार निवासी मंडावली बिजनौर हाल जगजीतपुर कनखल, हरिद्वार के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से तमंचा, पांच जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ।पूछताछ में आकाश ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथी लवी चौधरी निवासी जगजीतपुर कनखल और लवप्रीत निवासी पथरी के साथ रानीपुर मोड़ आया था। जाम को लेकर दो युवकों से कहासुनी हो गई। इसके बाद आसपास के दुकानदार मौके पर एकत्र हो गए। उसके दोनों साथी भी तमंचे लिए थे और भीड़ का फायदा उठाकर फरार हो गए। सीओ संजय चौहान ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है।