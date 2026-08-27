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Haridwar News: 30 तक वार्ता न करने पर यूनियन करेगी आंदोलन

Thu, 27 Aug 2026 04:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 04:57 PM IST
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Union to launch agitation if talks are not held by the 30th.
- यूनियन ने जिलाधिकारी से की हस्तक्षेप की मांग, भारतीय मजदूर संघ भी साथ
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। सिडकुल स्थित हीरो मोटोकॉर्प में श्रमिकों की लंबित मांगों और समस्याओं के लिए कंपनी प्रबंधन की ओर से यूनियन के साथ द्विपक्षीय वार्ता नहीं किए जाने से श्रमिकों में गहरा असंतोष है। हीरो मोटोकॉर्प कर्मचारी संघ ने जिलाधिकारी हरिद्वार से तत्काल हस्तक्षेप कर प्रबंधन और यूनियन के बीच वार्ता कराने की मांग की है। कर्मचारी संघ ने 30 अगस्त तक वार्ता न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
यूनियन के अध्यक्ष सुमित सिंघल ने कहा कि करीब तीन वर्षों से लंबित मांग पत्र और श्रमिकों की समस्याओं के लिए यूनियन लगातार बातचीत का प्रयास कर रही है, लेकिन, प्रबंधन वार्ता से बच रहा है। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग और जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जाने के बावजूद वार्ता नहीं होना गंभीर विषय है। प्रशासन की ओर से भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से श्रमिकों में असंतोष बढ़ रहा है। कहा कि 30 अगस्त तक वार्ता शुरू नहीं हुई तो 31 अगस्त से कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण विरोध शुरू करेंगे।
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महामंत्री पवन शर्मा ने कहा कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से होना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र हस्तक्षेप कर वार्ता नहीं कराई जाती है तो भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के हित में आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। संघ ने स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता वार्ता के माध्यम से समाधान है, लेकिन, श्रमिकों की समस्याओं की लगातार अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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