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केंद्रीय मंत्री ने परिसर स्थित प्रज्ञेश्वर महाकाल मंदिर में भगवान शिव के दर्शन-पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण कर शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान डॉ. चिन्मय पंड्या ने उन्हें विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति और विशेषताओं से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और संस्कारों को भी विशेष महत्व दिया जाता है।डॉ. पंड्या ने अखिल विश्व गायत्री परिवार की आध्यात्मिक विचारधारा और पं. श्रीराम शर्मा आचार्य व माता भगवती देवी शर्मा के जीवन-दर्शन की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार शिक्षा, युवा जागरण, नारी सशक्तीकरण, नशामुक्ति, संस्कार निर्माण और सामाजिक सुधार के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए विभिन्न रचनात्मक एवं सेवा कार्य संचालित कर रहा है। संवाद