Haridwar News: नाबालिग छात्रा को बहलाकर ले जाने में दो नामजद
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:24 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:24 PM IST
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हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा के लापता होने के मामले में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 20 और 21 सितंबर की रात करीब ढाई बजे घर से लापता हो गई। परिजनों ने आसपास तलाश की तो सीसीटीवी फुटेज में एक युवक और उसका साथी छात्रा को बाइक पर बैठाकर ले जाते दिखाई दिए। परिजनों ने दोनों की पहचान करने का दावा किया है। काफी तलाश के बाद भी छात्रा और दोनों युवक नहीं मिले। इसके बाद परिजनों ने ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत दी। सीओ संजय चौहान ने बताया कि जांच की जा रही है। संवाद
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