Haridwar News: बैक करते समय ट्रक ने स्कॉर्पियो में टक्कर मारी, रिपोर्ट दर्ज

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में जुर्स कंट्री के पास पेट्रोल पंप के सामने बैक करते समय ट्रक ने स्कॉर्पियो कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर ट्रक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।पुलिस के अनुसार, बहादरपुर जट्ट निवासी पंकज यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन नवंबर को अपने भाई की स्कॉर्पियो कार से घर लौट रहे थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे वह जूस कंट्री के पास पेट्रोल पंप के सामने पहुंचे। इसी दौरान एक ट्रक चालक ने बिना पीछे देखे और कोई संकेत दिए तेजी से ट्रक बैक कर दिया। ट्रक सीधे उनकी स्कॉर्पियो से टकरा गया।आरोप लगाया कि ट्रक चालक शराब के नशे में था। हादसे के बाद पंकज और आसपास के लोगों ने ट्रक चालक को मौके पर ही पकड़ लिया। सूचना मिलने पर 112 की मदद से पुलिस मौके पर पहुंची और चालक व ट्रक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया। सीओ संजय चौहान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।