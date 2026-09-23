Haridwar News: यूपीआई भुगतान पर 4% एमडीआर के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन

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- व्यापारियों ने कहा, 2 अक्तूबर को यूपीआई भुगतान नहीं लेंगे- साउंड बॉक्स-स्कैनर पर काला कपड़ा डालने की अपीलसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। यूपीआई भुगतान पर चार प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाए जाने के विरोध में बुधवार को डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने एमडीआर व्यवस्था को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से व्यापारियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र भटेजा ने कहा कि यूपीआई वर्तमान में व्यापारिक लेनदेन का प्रमुख माध्यम बन चुका है। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से कारोबार की लागत बढ़ेगी। उन्होंने संबंधित संस्थाओं से एमडीआर व्यवस्था की समीक्षा कर व्यापारियों को राहत देने की मांग की।प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कहा कि सरकार और संबंधित संस्थाओं की ओर से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया गया है। बड़ी संख्या में व्यापारी और ग्राहक यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में भुगतान पर एमडीआर लगाए जाने की बात से व्यापारियों में चिंता है। उन्होंने कहा कि संगठन इस मुद्दे को लेकर आगे भी आवाज उठाएगा।कोषाध्यक्ष सुनील अरोड़ा ने बताया कि एसोसिएशन ने ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन से अपील की है कि दो अक्तूबर को व्यापारी यूपीआई भुगतान स्वीकार न करें। साथ ही यूपीआई के साउंड बॉक्स और क्यूआर स्कैनर पर काला कपड़ा डालकर सांकेतिक विरोध दर्ज कराने की अपील की गई है। प्रदर्शन में रूपेश गोयल, अभिषेक बत्रा, अतुल गोयल, सुरेश साहनी, अभितेश गुप्ता, राकेश कंसल, शुभम अग्रवाल, इंद्रजीत सिंह, संजीव बबर, सचिन गोयल, संजय खुराना, राजीव अरोड़ा, प्रवीण गाबा, आलोक गुप्ता, विपिन शर्मा आदि मौजूद रहे।