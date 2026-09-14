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Haridwar News: युवक को वाहन से गिराकर बुरी तरह पीटा, प्राथमिकी दर्ज

Mon, 14 Sep 2026 05:25 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 05:25 PM IST
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The young man was knocked off his vehicle and beaten.
- कनखल कोतवाली क्षेत्र का मामला, दूसरी गली छोड़ने से मना करने पर गोली मारने की धमकी
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संवाद न्यूज एजेंसी

हरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में दूसरी गली में छोड़ने से मना करने पर दो युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक को वाहन से नीचे गिराकर बुरी तरह पीटा और विरोध पर गोली मारने की धमकी दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, सुमन कुमार निवासी लक्की विहार जमालपुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चार सितंबर की रात उनका साला दीपक यादव घर का सामान लेने जमालपुर गया था। वापस लौटते समय मोहल्ले की गली में दो युवकों ने उसका वाहन रुकवाया और दूसरी गली में छोड़ने के लिए कहा।
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दीपक ने दोनों को पहचानने से इन्कार करते हुए उन्हें दूसरी जगह छोड़ने से मना कर दिया। आरोप है कि जैसे ही वह बाइक लेकर जाने लगा, दोनों ने उसे नीचे गिरा दिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान शोर सुनकर सुमन मौके पर पहुंचे तो दोनों वहां से भागने लगे।
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आरोप है कि पीछा करने का प्रयास किया तो एक युवक ने धमकी दी कि पीछा किया तो गोली मार देगा। आरोप है कि युवक ने उसकी ओर तमंचा दिखाया। डर के कारण वह वहीं रुक गए। जिला अस्पताल ले जाने पर दीपक को देहरादून स्थित अस्पताल में रेफर दिया था। एक्सरे में रीढ़ की हड्डी में गैप और पसलियों में चोट की बात सामने आई है। इसके बाद रविवार को कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है।
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