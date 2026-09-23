Haridwar News: ऊर्जा निगम ने साढ़े चार लाख रुपये वसूले
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:26 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:26 PM IST
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बकाया जमा नहीं करने पर 22 कनेक्शन का
धनौरी। क्षेत्र में बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए ऊर्जा निगम का अभियान लगातार जारी है। बुधवार को ग्राम सोहलपुर और गढ़मीरपुर बाजार में शिविर लगाए गए। एसडीओ अश्वनी सिंह ने बताया कि शिविरों में करीब साढ़े चार लाख की बकाया राशि वसूल की गई। वहीं, लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले 22 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए। संवाद
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धनौरी। क्षेत्र में बकाया बिजली बिलों की वसूली के लिए ऊर्जा निगम का अभियान लगातार जारी है। बुधवार को ग्राम सोहलपुर और गढ़मीरपुर बाजार में शिविर लगाए गए। एसडीओ अश्वनी सिंह ने बताया कि शिविरों में करीब साढ़े चार लाख की बकाया राशि वसूल की गई। वहीं, लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले 22 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए। संवाद