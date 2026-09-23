Haridwar News: जर्जर पोल हटाकर बिछाई जा रही सुरक्षित विद्युत लाइन
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:36 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:36 PM IST
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- 11 केवी ओपन कंडक्टर की जगह लगेगी ट्रिपल एएसी लाइन
- नई लाइन से हादसों और फॉल्ट की समस्या होगी कम
संवाद न्यूज एजेंसी
सप्तऋषि। हरिपुर कलां क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा निगम ने जर्जर बिजली के खंभों को बदलने और पुरानी विद्युत लाइन को आधुनिक लाइन में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है। इससे हादसों का खतरा कम होने के साथ ही विद्युत आपूर्ति में भी सुधार की उम्मीद है।
क्षेत्र में लंबे समय से खराब पड़ी पथ प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अवरुद्ध तारों के कारण कई स्थानों पर लाइटें बंद थीं। विभाग की ओर से तारों को व्यवस्थित कर लाइटों को चालू करने का काम किया जा रहा है, जिससे रात के समय राहगीरों को राहत मिलेगी। हरिपुर कलां में लंबे समय से हादसों का खतरा बने पुराने और जर्जर बिजली के पोल भी हटाए जा रहे हैं। इनके स्थान पर मजबूत नए पोल लगाए जा रहे हैं।
ऊर्जा निगम के अवर अभियंता राजेश कृसाली ने बताया कि स्थानीय लोगों की ओर से जर्जर पोल हटाने की शिकायत की गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए काम शुरू कराया गया है। उन्होंने बताया कि 11 केवी ओपन कंडक्टर लाइन को हटाकर उसकी जगह ट्रिपल एएसी लाइन बिछाई जा रही है।
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क्षेत्र में नमी के कारण पुराने तारों में जंग लगने और फॉल्ट की समस्या रहती थी। नई लाइन में जंग लगने की आशंका कम होगी। तेज हवा में पेड़ों से तार टकराने, आगजनी और बंदर-लंगूर के करंट की चपेट में आने जैसी घटनाओं में भी कमी आएगी। नई लाइन से फॉल्ट और बिजली कटौती की समस्या कम होने की उम्मीद है।
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- नई लाइन से हादसों और फॉल्ट की समस्या होगी कम
संवाद न्यूज एजेंसी
सप्तऋषि। हरिपुर कलां क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा निगम ने जर्जर बिजली के खंभों को बदलने और पुरानी विद्युत लाइन को आधुनिक लाइन में तब्दील करने का काम शुरू कर दिया है। इससे हादसों का खतरा कम होने के साथ ही विद्युत आपूर्ति में भी सुधार की उम्मीद है।
क्षेत्र में लंबे समय से खराब पड़ी पथ प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अवरुद्ध तारों के कारण कई स्थानों पर लाइटें बंद थीं। विभाग की ओर से तारों को व्यवस्थित कर लाइटों को चालू करने का काम किया जा रहा है, जिससे रात के समय राहगीरों को राहत मिलेगी। हरिपुर कलां में लंबे समय से हादसों का खतरा बने पुराने और जर्जर बिजली के पोल भी हटाए जा रहे हैं। इनके स्थान पर मजबूत नए पोल लगाए जा रहे हैं।
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ऊर्जा निगम के अवर अभियंता राजेश कृसाली ने बताया कि स्थानीय लोगों की ओर से जर्जर पोल हटाने की शिकायत की गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए काम शुरू कराया गया है। उन्होंने बताया कि 11 केवी ओपन कंडक्टर लाइन को हटाकर उसकी जगह ट्रिपल एएसी लाइन बिछाई जा रही है।
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क्षेत्र में नमी के कारण पुराने तारों में जंग लगने और फॉल्ट की समस्या रहती थी। नई लाइन में जंग लगने की आशंका कम होगी। तेज हवा में पेड़ों से तार टकराने, आगजनी और बंदर-लंगूर के करंट की चपेट में आने जैसी घटनाओं में भी कमी आएगी। नई लाइन से फॉल्ट और बिजली कटौती की समस्या कम होने की उम्मीद है।