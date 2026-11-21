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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में बाहर गन्ने से ओवरलोड भरा ट्रक अनियंत्रित होकर कार के ऊपर पलटने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है।पुलिस के अनुसार, मोहित अरोड़ा निवासी रोहतक हरियाणा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 19 नवंबर को अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने हरिद्वार आए थे। समारोह एक होटल में आयोजित था। उन्होंने अपनी कार होटल के बाहर सफेद पट्टी के अंदर पार्किंग में खड़ी की थी। रात करीब 10:15 बजे कुछ लोग होटल में कार के बारे में पूछताछ करने पहुंचे।इसके बाद वह नीचे आए तो देखा कि गन्ने से ओवरलोड एक ट्रक उनकी कार के ऊपर पलटा हुआ था। ट्रक पेट्रोल पंप की ओर से तेज गति और लापरवाही से आते हुए होटल के पास पलट गया था। इसके नीचे दबने से उनकी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। एसएचओ देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।आवेश अंसारी