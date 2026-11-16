हरिद्वार: विनोद आर्य के खिलाफ पहाड़ी महासभा ने दी तहरीर, अंकिता भंडारी की निजी चैट सार्वजनिक करने का आरोप

सचिव जसवन्त सिंह बिष्ट ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। किसी को भी निजी चैट सार्वजनिक करने का अधिकार नहीं है। जसवन्त सिंह बिष्ट ने पुलिस से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।



वहीं महासभा के संरक्षक सतीश जोशी ने पुलिस से पूरे प्रकरण की जांच करने को कहा। उन्होंने यह पता लगाने की मांग की कि निजी चैट कैसे प्राप्त हुई और उसे सार्वजनिक क्यों किया गया। कार्यकारिणी सदस्य दीपक पांडेय समेत कई अन्य पदाधिकारियों ने इसके विरुद्ध मुखरता से आवाज उठाई है।