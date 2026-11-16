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हरिद्वार: 11 माह की बच्ची से दरिंदगी, बिगड़ी हालत, घर में घुसकर वारदात के बाद फरार हुआ पिता का सहकर्मी

Mon, 16 Nov 2026 12:39 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Mon, 16 Nov 2026 12:39 PM IST
सार

हरिद्वार में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। घर में घुसकर 11 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। घटना के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे बेहतर उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया।

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Haridwar crime news 11 month old girl allegedly misdeed accused flees after crime uttarakhand news
पुलिस - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
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हरिद्वार शहर कोतवाली क्षेत्र की एक बस्ती में 11 माह की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि बच्ची के पिता के साथ फैक्टरी में काम करने वाले एक व्यक्ति ने रविवार रात घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, बच्ची के पिता फैक्टरी में काम करते हैं। आरोप है कि उनके साथ काम करने वाला व्यक्ति रविवार रात घर में घुस आया। इस दौरान उसने 11 महीने की बच्ची को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। परिजनों को घटना की भनक लगी तो आरोपी वहां से भाग निकला। 

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बच्ची का एम्स में उपचार
घटना के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। परिजन उसे तत्काल महिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने बच्ची की स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। मासूम को लेकर परिजन एम्स पहुंचे, जहां उसका उपचार किया जा रहा है।

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मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी घटना के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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