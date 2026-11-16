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Haridwar News: बादशाहपुर में चलाया गया सफाई अभियान

Mon, 16 Nov 2026 04:36 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 04:36 PM IST
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Cleanliness drive launched in Badshahpur
पथरी। बादशाहपुर में ग्राम पंचायत की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद ग्राम पंचायत हरकत में आया।
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14 नवंबर को बादशाहपुर के ग्रामीणों ने गांव में सफाई नहीं होने पर रोष जताते हुए प्रदर्शन किया था। ग्रामीणों का कहना था कि गांव में नालियों की सफाई नहीं होने से उनमें जलभराव हो रहा है। इससे कूड़ा-करकट पानी में तैर रहा है। गांव में सफाई नहीं होने से मच्छर पनप रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम स्थान व संबंधित अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों की चेतावनी और अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने पर साफ-सफाई अभियान शुरू कर दिया गया है।
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