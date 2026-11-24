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- पीआरडी जवानों की हड़ताल से चरमराई व्यवस्था, दोपहर बाद सुचारू हो सका यातायातसंवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर भीड़ उमड़ने से यातायात का दबाव बढ़ा रहा। सुबह के समय शंकराचार्य चौक से ऋषिकुल तक जाम लगा रहा। वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे। इसके बाद दिनभर सामान्य तौर पर यातायात निकलता रहा। पीआरडी कर्मियों की हड़ताल के चलते भी यातायात व्यवस्था पर असर दिखाई दिया।रविवार की सुबह से ही स्नान पर्व के चलते शहर के प्रमुख चौराहों पर वाहनों का दबाव बनना शुरू हो गया था। सुबह पांच बजे से आठ बजे तक वाहनों का अधिक दबाव बना रहा, जिससे हाईवे पर यातायात धीमी गति से चलता रहा। साथ ही शहर अंदर जाम की स्थिति बनी रही।रेलवे स्टेशन के बाहर ई-रिक्शा और ऑटो की बेतरतीब आवाजाही से भी परेशानी बनी रही। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने और वहां से बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई संपर्क मार्गों पर भी वाहन रुक-रुककर चलते रहे। सीओ यातायात बिपेंद्र कुमार ने बताया कि सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया गया था। वाहनों को व्यवस्थित करवाते हुए निकलवाया गया।