Haridwar News: एमडीआर के विरोध में दो अक्तूबर को लेंगे सिर्फ नकद भुगतान

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संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। यूपीआई भुगतान पर एमडीआर लगाए जाने के विरोध में हरिद्वार डिस्ट्रीब्यूटर संगठन ने दो अक्तूबर को सांकेतिक विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया है। संगठन की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि दो अक्तूबर को संगठन से जुड़े व्यापारी यूपीआई, पेटीएम समेत किसी भी तरह का ऑनलाइन भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे और केवल नकद भुगतान लेंगे। अन्य व्यापारियों से भी इस सांकेतिक विरोध में शामिल होने की अपील की है।मंगलवार को हरिद्वार डिस्ट्रीब्यूटर संगठन की बैठक में व्यापारियों ने यूपीआई भुगतान पर एमडीआर को लेकर चर्चा की। व्यापारियों का कहना था कि डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में इस पर किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क कारोबारियों पर आर्थिक बोझ बढ़ाता है। बैठक में दो अक्तूबर को एक दिन के लिए डिजिटल भुगतान का बहिष्कार कर विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया गया।अध्यक्ष सुरेंद्र भटेजा ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल सांकेतिक विरोध के तौर पर किया जा रहा है। इस दौरान व्यापारी ग्राहकों से केवल नकद भुगतान लेने की अपील करेंगे। कहा कि व्यापारी अपनी मांग को लेकर एकजुट हैं और एमडीआर के विरोध में अपनी आवाज उठाते रहेंगे। इस दौरान प्रांतीय उपाध्यक्ष मनोज अग्रवाल, महामंत्री सुनील अरोड़ा, सागर आहूजा, अमित बत्रा, मनीष बत्रा, रुपेश गोयल, अतुल गोयल, शैलाभ गोयल, अमितेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।