Haridwar News: स्मैक के साथ एक गिरफ्तार

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पथरी। पुलिस ने एक व्यक्ति को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। सीओ लक्सर देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि धनपुरा कब्रिस्तान के पास से एक नशे के सौदागर को 07.85 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अपना नाम लुकमान निवासी ग्राम धनपुरा बताया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। संवाद