Haridwar News: राज्य स्तरीय खेल सम्मान से नवाजी गईं हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:19 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:19 PM IST
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- राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया सम्मानित
- मनीषा की अनुपस्थिति में पिता ने ग्रहण किया पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
श्यामपुर। खेल जगत में क्षेत्र का नाम रोशन कर रहीं भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय खेल सम्मान से नवाजा गया। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को सम्मानित किया।
अंतरराष्ट्रीय हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व कर रहीं श्यामपुर की बेटी मनीषा चौहान को भी उनकी शानदार खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। प्रतिबद्धताओं के चलते मनीषा समारोह में उपस्थित नहीं हो सकीं। उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री के हाथों उनके पिता ज्ञान सिंह चौहान ने सम्मान प्राप्त किया। समारोह में मनीषा चौहान के नाम की घोषणा होते ही स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बेटी की ओर से सम्मान ग्रहण करते हुए उनके पिता भावुक और गौरवान्वित नजर आए।
उन्होंने कहा कि मनीषा ने अपनी मेहनत और लगन से परिवार के साथ ही श्यामपुर और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मनीषा की उपलब्धि की खबर श्यामपुर पहुंचते ही ग्रामीणों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पहले कोच बलविंदर सिंह ने कहा कि मनीषा में बचपन से ही हॉकी के प्रति जुनून और अनुशासन रहा है। मैदान पर उसकी मेहनत ही उसे इस मुकाम तक लेकर आई है। उन्होंने मनीषा को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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- मनीषा की अनुपस्थिति में पिता ने ग्रहण किया पुरस्कार
संवाद न्यूज एजेंसी
श्यामपुर। खेल जगत में क्षेत्र का नाम रोशन कर रहीं भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी मनीषा चौहान को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय खेल सम्मान से नवाजा गया। हल्द्वानी के गौलापार स्थित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय खेल पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को सम्मानित किया।
अंतरराष्ट्रीय हॉकी में देश का प्रतिनिधित्व कर रहीं श्यामपुर की बेटी मनीषा चौहान को भी उनकी शानदार खेल उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। प्रतिबद्धताओं के चलते मनीषा समारोह में उपस्थित नहीं हो सकीं। उनकी अनुपस्थिति में मुख्यमंत्री के हाथों उनके पिता ज्ञान सिंह चौहान ने सम्मान प्राप्त किया। समारोह में मनीषा चौहान के नाम की घोषणा होते ही स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बेटी की ओर से सम्मान ग्रहण करते हुए उनके पिता भावुक और गौरवान्वित नजर आए।
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उन्होंने कहा कि मनीषा ने अपनी मेहनत और लगन से परिवार के साथ ही श्यामपुर और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मनीषा की उपलब्धि की खबर श्यामपुर पहुंचते ही ग्रामीणों और खेल प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके पहले कोच बलविंदर सिंह ने कहा कि मनीषा में बचपन से ही हॉकी के प्रति जुनून और अनुशासन रहा है। मैदान पर उसकी मेहनत ही उसे इस मुकाम तक लेकर आई है। उन्होंने मनीषा को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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