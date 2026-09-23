Haridwar News: बिजली गुल रहने से 30 हजार की आबादी हुई परेशान
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:29 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 05:29 PM IST
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बहादराबाद। क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने से 30 हजार की आबादी परेशान रही। करीब चार घंटे बाद बिजली आपूर्ति बहाल हुई। बुधवार सुबह 11 बजे सहदेवपुर, अहमदपुर ग्रांट, शेखपुर, कासमपुर, बूढ़ाहेड़ी, रंसुरा, दरेड़ा, गोलूवाला और गोविंदपुर समेत 15 गांव को बिजली आपूर्ति करने वाली लाइन में खराबी आ गई। ऐसे में सभी गांव में पशुपालकों और स्थानीय लोगों ने हेडपंप और अन्य विकल्प का सहारा लिया, जिससे पशुओं को पानी पिलाने के साथ ही अन्य घरेलू काम किए। दोपहर तीन बजे खराबी दूर कर बिजली आपूर्ति बहाल हुई। इससे लोगों को राहत मिली। लोगों का कहना है कि आए दिन बिजली गुल रहने से परेशान हैं। एसडीओ अक्षय कपिल ने कहा कि लाइन में खराबी आने से दिक्कत हुई। खराबी को दूर कर आपूर्ति बहाल कर दी गई है। संवाद
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