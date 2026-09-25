हरिद्वार: काम के दौरान हेल्पर को लगा करंट, आनन फानन साथी लेकर गए अस्पताल, इलाज के दौरान मौत

सिडकुल थाना क्षेत्र स्थित ओसीआई वायर एंड केबल कंपनी में शुक्रवार सुबह काम करते समय करंट की चपेट में आने से एक हेल्पर की मौत हो गई। हादसे के बाद कंपनी में अफरा-तफरी मच गई। साथी कर्मचारियों ने आनन-फानन में घायल को उपचार के लिए मेट्रो अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

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