{"_id":"627ed216e815fa7c9d15b5fe","slug":"haridwar-the-ashes-of-famous-santoor-player-pandit-shiv-kumar-sharma-immersed-in-the-ganges-along-with-the-rituals","type":"story","status":"publish","title_hn":"हरिद्वार : विख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, हरिद्वार Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 14 May 2022 03:18 AM IST