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पुलिस के अनुसार, बदमाशों की ओर से फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। विज्ञापन



घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, उसका दूसरा साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ बीते 14 सितंबर को हुई हैप्पी की जघन्य हत्या के मामले में की गई। विज्ञापन विज्ञापन



पुलिस के अनुसार, बदमाशों की ओर से फायरिंग किए जाने पर पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, उसका दूसरा साथी अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि यह मुठभेड़ बीते 14 सितंबर को हुई हैप्पी की जघन्य हत्या के मामले में की गई। हरिद्वार के बहादराबाद के शांतरशाह गांव में हुए बहुचर्चित हैप्पी हत्याकांड में शामिल बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ मध्य रात्रि दौलतपुर के घने जंगल में हुई।

26 वर्षीय बाइक मिस्त्री हैप्पी की दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक, शांतरशाह निवासी हैप्पी की गांव में बनी बाजार में बाइक मैकेनिक की दुकान थी। सोमवार करीब सवा सात बजे हैप्पी अपनी दुकान पर बैठे हुए थे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो नकाबपोश लोग कॉलोनी की तरफ से होते हुए दुकान पर पहुंचे। उन्होंने हैप्पी पर अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलियां चलने से आसपास के पूरे इलाके में अचानक अफरा-तफरी मच गई थी।

हैप्पी को करीब दो गोली लगीं और वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश तेजी से जंगल की तरफ से भाग निकले थे।





जानकारी मिलते ही परिजन और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचे थे। घायल हैप्पी को एक निजी अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बेहद गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस की कार्रवाई और मुठभेड़

इस जघन्य हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई विशेष टीमें गठित की थीं। मध्य रात्रि में पुलिस को दौलतपुर के जंगल में बदमाशों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली।





पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरे जंगल की घेराबंदी की। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा में मुस्तैदी से जवाबी फायरिंग की।





घायल बदमाश और फरार आरोपी की तलाश

इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश के पैर में चोट आई और वह घायल हो गया। घायल बदमाश को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अब फरार हुए दूसरे बदमाश की तलाश में सघन अभियान चला रही है।



