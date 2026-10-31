हरिद्वार: गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बवाल, कुलसचिव से कर्मचारियों ने की मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की ओर से कुलसचिव डॉ. सत्यदेव निगमलंकर के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद विश्वविद्यालय में हलचल मच गई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है।

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