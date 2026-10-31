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हरिद्वार: गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बवाल, कुलसचिव से कर्मचारियों ने की मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस

Sat, 31 Oct 2026 03:23 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Sat, 31 Oct 2026 03:23 PM IST
सार

विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों और प्रशासन के बीच विवाद गंभीर हो गया। कुलसचिव के साथ मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है।

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Haridwar gurukul kangri university registrar dr satyadev nigam alankar assaulted by employees in haridwar
पुलिस से मिलती कुलपति प्रतिभा लुथरा। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की ओर से कुलसचिव डॉ. सत्यदेव निगमलंकर के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद विश्वविद्यालय में हलचल मच गई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है।

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जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय में कर्मचारियों ने कुलसचिव के साथ मारपीट की। घटना की सूचना मिलने पर कुलपति प्रतिभा लुथरा भी थाने पहुंचीं। मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। वहीं, घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है।

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