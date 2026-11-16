हरिद्वार: राहगीरों को अश्लील इशारे करने के आरोप में पुलिस ने पांच महिलाओं को किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में राहगीरों को अश्लील इशारे करने के आरोप में पुलिस ने पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पांचों महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

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