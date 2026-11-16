Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Haridwar five women arrested in SIDCUL for allegedly making obscene gestures at passersby

हरिद्वार: राहगीरों को अश्लील इशारे करने के आरोप में पुलिस ने पांच महिलाओं को किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज

Mon, 16 Nov 2026 12:22 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Mon, 16 Nov 2026 12:22 PM IST
सार

हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कथित अश्लील गतिविधियों के मामले में कार्रवाई की है। राहगीरों की ओर अश्लील इशारे करने के आरोप में पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है।

विज्ञापन
Haridwar five women arrested in SIDCUL for allegedly making obscene gestures at passersby
पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में राहगीरों को अश्लील इशारे करने के आरोप में पुलिस ने पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पांचों महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...देहरादून: कंगना के पुराने वीडियो से भ्रामक दावा, करवाचौथ पर पीएम के लिए व्रत रखने की पोस्ट पर मुकदमा दर्ज

विज्ञापन

पुलिस ने गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed