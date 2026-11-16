हरिद्वार: राहगीरों को अश्लील इशारे करने के आरोप में पुलिस ने पांच महिलाओं को किया गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज
हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कथित अश्लील गतिविधियों के मामले में कार्रवाई की है। राहगीरों की ओर अश्लील इशारे करने के आरोप में पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है।
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हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में राहगीरों को अश्लील इशारे करने के आरोप में पुलिस ने पांच महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पांचों महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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पुलिस ने गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।