Haridwar News: अस्पताल की इमरजेंसी में हमला करने में अज्ञात आरोपियों पर प्राथमिकी
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:31 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 05:31 PM IST
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- नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। उप जिला मेला अस्पताल के आकस्मिक विभाग में घुसकर धारदार हथियार, ईंट-पत्थर और डंडों से लैस होकर गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने पांच से ज्यादा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। विरोध करने पर हथियार लहराए। घटना में एक पीआरडी जवान को अंदरूनी चोटें भी आई हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, आकस्मिक विभाग के चिकित्साधिकारी डॉ. दीपक पांडेय और अन्य स्टाफ की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, 20 सितंबर की मध्यरात्रि कुछ अज्ञात लोग अचानक उप जिला मेला चिकित्सालय के आकस्मिक विभाग में पहुंच गए। आरोप है कि उनके हाथों में धारदार हथियार, ईंट-पत्थर और डंडे थे। उन्होंने गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हंगामा किया और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया।
हमलावरों ने धारदार हथियार भी लहराए। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान गौरव को अंदरूनी चोटें आईं। समय रहते इमरजेंसी का गेट बंद नहीं किया जाता तो चिकित्सकीय और अन्य कर्मचारियों के साथ गंभीर घटना हो सकती थी। वहीं, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधे हुए कई लोग अस्पताल में पहुंचकर हंगामा करते हुए पथराव करते भी दिख रहे हैं। कर्मचारियों बताया कि घटना को अंजाम देने वाले लोगों की संख्या पांच से अधिक थी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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हरिद्वार। उप जिला मेला अस्पताल के आकस्मिक विभाग में घुसकर धारदार हथियार, ईंट-पत्थर और डंडों से लैस होकर गाली-गलौज करते हुए तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने पांच से ज्यादा अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। विरोध करने पर हथियार लहराए। घटना में एक पीआरडी जवान को अंदरूनी चोटें भी आई हैं। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए आरोपियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है।
पुलिस के अनुसार, आकस्मिक विभाग के चिकित्साधिकारी डॉ. दीपक पांडेय और अन्य स्टाफ की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, 20 सितंबर की मध्यरात्रि कुछ अज्ञात लोग अचानक उप जिला मेला चिकित्सालय के आकस्मिक विभाग में पहुंच गए। आरोप है कि उनके हाथों में धारदार हथियार, ईंट-पत्थर और डंडे थे। उन्होंने गाली-गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए हंगामा किया और सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया।
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हमलावरों ने धारदार हथियार भी लहराए। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान गौरव को अंदरूनी चोटें आईं। समय रहते इमरजेंसी का गेट बंद नहीं किया जाता तो चिकित्सकीय और अन्य कर्मचारियों के साथ गंभीर घटना हो सकती थी। वहीं, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुंह पर कपड़ा बांधे हुए कई लोग अस्पताल में पहुंचकर हंगामा करते हुए पथराव करते भी दिख रहे हैं। कर्मचारियों बताया कि घटना को अंजाम देने वाले लोगों की संख्या पांच से अधिक थी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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