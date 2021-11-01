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Haridwar News: मारपीट के आरोप में प्राथमिकी

Sun, 11 Oct 2026 12:57 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 12:57 AM IST
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FIR on charges of assault
गैस सिलिंडर चोरी के आरोप में युवक को पकड़कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। एक महिला ने पुलिस को बताया कि गौरव कश्यप, रोहित शर्मा, गौतम कश्यप और सुमित कश्यप समेत अन्य युवकों ने उनके पोते हर्षित के साथ बेरहमी से मारपीट की। बताया कि 27 अगस्त को पड़ोस में रहने वाला विशाल अपनी गाड़ी से हर्षित को साथ ले गया था। बाद में पता चला कि विशाल गैस सिलिंडर चोरी कर लाया था। इसके बाद 29 अगस्त को हर्षित और विशाल पकड़े गए। आरोप है कि इस दौरान मौके पर कई युवक मौजूद थे। तुषार, सुभानी, रंपू और अपार कान ने हर्षित के साथ मारपीट नहीं की, जबकि गौरव कश्यप, रोहित शर्मा, गौतम कश्यप और सुमित कश्यप ने रंजिश के चलते उसके साथ गंभीर मारपीट की। इसके बाद टोल प्लॉजा बहादराबाद पर गाड़ी रोककर पोते (हर्षित) को फिर पीटा गया। सीओ देवव्रत जोशी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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