Haridwar News: मारपीट के आरोप में प्राथमिकी

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गैस सिलिंडर चोरी के आरोप में युवक को पकड़कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। एक महिला ने पुलिस को बताया कि गौरव कश्यप, रोहित शर्मा, गौतम कश्यप और सुमित कश्यप समेत अन्य युवकों ने उनके पोते हर्षित के साथ बेरहमी से मारपीट की। बताया कि 27 अगस्त को पड़ोस में रहने वाला विशाल अपनी गाड़ी से हर्षित को साथ ले गया था। बाद में पता चला कि विशाल गैस सिलिंडर चोरी कर लाया था। इसके बाद 29 अगस्त को हर्षित और विशाल पकड़े गए। आरोप है कि इस दौरान मौके पर कई युवक मौजूद थे। तुषार, सुभानी, रंपू और अपार कान ने हर्षित के साथ मारपीट नहीं की, जबकि गौरव कश्यप, रोहित शर्मा, गौतम कश्यप और सुमित कश्यप ने रंजिश के चलते उसके साथ गंभीर मारपीट की। इसके बाद टोल प्लॉजा बहादराबाद पर गाड़ी रोककर पोते (हर्षित) को फिर पीटा गया। सीओ देवव्रत जोशी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली है।