Haridwar News: युवती को गोली मारने के मामले में छह आरोपियों पर प्राथमिकी

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीहरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में युवती को गोली मार देने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी लक्की सहित छह के खिलाफ हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।पुलिस के अनुसार, अंगूरी देवी निवासी नगर निगम के बराबर में हरिद्वार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शुक्रवार की रात करीब 12 से एक बजे के बीच उनके घर का गेट किसी ने कई बार खटखटाया। उनकी बहन केसर ने गेट खोलकर देखा तो बाहर लक्की खड़ा था। उन्होंने भी गेट पर पहुंचकर लक्की को वापस जाने के लिए कहा। आरोप है कि वहां से जाने के करीब दो मिनट बाद लक्की दोबारा आया और उनकी बहन पर गोली चला दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। गोली लगने के बाद घायल युवती को मेला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया था।आरोप है कि लक्की के साथ सुजल और मुकुल भी थे। आरोप है कि अन्नू, अंकित उर्फ चोटी, टूटू ने एंबुलेंस को रोकने का प्रयास भी किया। एंबुलेंस को करीब 10 से 15 मिनट तक रोकने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एंबुलेंस को वहां से निकाला गया। आरोपी मौके से फरार हो गए थे। बता दें कि आरोपियों का केसर के मंगेतर अंश से विवाद हुआ था। इसके बाद वह घर में पहुंचे थे। यहां युवती पर गोली चला दी थी। कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।