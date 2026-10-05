फोटो खींचने पर गुस्से में आए गजराज: थार पर किया हमला, तीन बार पलटने की कोशिश की, बाल-बाल बचे सवार

तस्वीर खींचते ही भड़का हाथी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक को तस्वीर खींचते देख हाथी अचानक आक्रामक हो गया। वह तेजी से थार की ओर बढ़ा और अपनी सूंड से वाहन पर जोरदार हमला कर दिया। गुस्साए हाथी ने जीप को तीन बार पलटने का प्रयास किया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी-भरकम जीप काफी ऊपर तक उठ गई।



हाथी के इस आक्रामक रुख से जीप में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद अन्य वाहन चालकों और राहगीरों ने एकजुट होकर जोर-जोर से शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर हाथी कुछ शांत हुआ और सड़क पार कर दूसरी ओर चला गया। इस तरह लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ा और सड़क पर बाधित यातायात को सुचारू कराया।



श्यामपुर रेंजर विवेक जोशी ने बताया कि यह क्षेत्र सघन जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में यहां हाथियों और अन्य वन्यजीवों की सक्रियता बनी रहती है। हाथियों को आबादी वाले इलाकों और मुख्य मार्गों की ओर आने से रोकने के लिए वन विभाग की अलग-अलग टीमें गठित कर तैनात की गई हैं। ये टीमें क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही हैं।



वन विभाग ने आम लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वन्यजीवों को देखकर उनके करीब जाने का प्रयास न करें। वाहन रोककर या उससे उतरकर हाथियों की तस्वीरें और वीडियो बनाने से बचें। वन्यजीव कभी भी आक्रामक हो सकते हैं, इसलिए उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप न करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखें।