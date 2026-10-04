हरिद्वार: नीलेश्वर महादेव मंदिर में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, पुजारी और कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान

नीलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगली हाथियों के एक झुंड ने अचानक धावा बोल दिया। हाथियों ने मंदिर परिसर में जमकर उत्पात मचाया, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के समय मंदिर भवन में पुजारी और अन्य कर्मचारी सो रहे थे। हाथियों की चिंघाड़ और तोड़फोड़ की आवाज सुनते ही लोगों में हड़कंप मच या। कर्मचारियों और पुजारी ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई।

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