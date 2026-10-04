हरिद्वार: नीलेश्वर महादेव मंदिर में हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, पुजारी और कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान
नीलेश्वर मंदिर में अचानक हाथियों का झुंड पहुंच गया। उस वक्त पुजारी और अन्य कर्मचारी सो रहे थे। इस दौरान उन्होंने भागकर जान बचाई।
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नीलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगली हाथियों के एक झुंड ने अचानक धावा बोल दिया। हाथियों ने मंदिर परिसर में जमकर उत्पात मचाया, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के समय मंदिर भवन में पुजारी और अन्य कर्मचारी सो रहे थे। हाथियों की चिंघाड़ और तोड़फोड़ की आवाज सुनते ही लोगों में हड़कंप मच या। कर्मचारियों और पुजारी ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वहां से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई।
वहीं, कांगड़ी गांव में भी हाथियों का झुंड देखा गया यहां बीच रास्ते में हाथियों केी चहलकदमी देख लोग सकते में आ गए। इसके बाद घटना की जानकारी तुरंत श्यामपुर रेंज वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को जंगल की ओर खदेड़ा। क्षेत्र में दोबारा हाथियों के आने की आशंका को देखते हुए वन विभाग की टीम देर रात तक आसपास के इलाकों में गश्त करती रही।
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श्यामपुर रेंजर विवेक जोशी ने बताया कि यह इलाका राजाजी नेशनल पार्क से सटा हुआ है। इसी वजह से अक्सर जंगली हाथियों का झुंड भटककर राष्ट्रीय राजमार्ग और आसपास के रिहायशी या धार्मिक स्थलों तक पहुंच जाता है। हमारी टीमें संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त पर रहती हैं और सूचना मिलते ही हाथियों को सुरक्षित तरीके से वापस जंगल की ओर खदेड़ दिया जाता है।