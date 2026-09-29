Haridwar News: लोकल रूटों पर परेशानी रहेगी बरकरार, ई-बसें सिर्फ शहर में चलेंगी
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:01 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 07:01 PM IST
विज्ञापन
- हरिद्वार डिपो को मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसें निगम क्षेत्र तक रहेंगी सीमित
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हरिद्वार डिपो को मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसों से लोकल रूटों की समस्या दूर होने की उम्मीद लगाए बैठे यात्रियों को झटका लग सकता है। करीब 37 इलेक्ट्रिक बसें मिलने के बाद भी इनका संचालन निर्धारित शहरी रूटों पर ही किया जाएगा। ऐसे में लक्सर, लालढांग, भगवानपुर समेत विभिन्न लोकल रूटों पर बसों की कमी की समस्या बरकरार रहने की आशंका है।
उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। फिलहाल बसों का ट्रायल चल रहा है। शुरुआत में अधिकारियों की ओर से इन बसों को लोकल रूटों पर भी चलाने की योजना पर विचार किया गया था लेकिन निर्धारित संचालन क्षेत्र और रूट तय होने के कारण इलेक्ट्रिक बसों को शहर से बाहर के लोकल मार्गों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी।
हरिद्वार डिपो में वर्तमान में करीब 90 बसों का बेड़ा है। इसके बावजूद लक्सर, लालढांग, भगवानपुर और आसपास के अन्य क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई रूटों पर बसों के फेरे कम होने के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।
विज्ञापन
ऐसे में नई इलेक्ट्रिक बसों के आने के बाद शहर की परिवहन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, लेकिन ग्रामीण और लोकल रूटों पर यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए निगम को अलग से बसों की व्यवस्था करनी होगी। लोकल रूटों पर लंबे समय से बसों की कमी का असर नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और ग्रामीण यात्रियों पर पड़ रहा है।
---
नगर निगम क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। रूट को लेकर सर्वे किया जा चुका है। फिलहाल ट्रायल चल रहा है। इसके बाद बसें उपलब्ध होने पर संचालन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। - विशाल चंद्रा, सहायक महाप्रबंधक, उत्तराखंड परिवहन निगम हरिद्वार
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हरिद्वार डिपो को मिलने वाली इलेक्ट्रिक बसों से लोकल रूटों की समस्या दूर होने की उम्मीद लगाए बैठे यात्रियों को झटका लग सकता है। करीब 37 इलेक्ट्रिक बसें मिलने के बाद भी इनका संचालन निर्धारित शहरी रूटों पर ही किया जाएगा। ऐसे में लक्सर, लालढांग, भगवानपुर समेत विभिन्न लोकल रूटों पर बसों की कमी की समस्या बरकरार रहने की आशंका है।
उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी की जा रही है। फिलहाल बसों का ट्रायल चल रहा है। शुरुआत में अधिकारियों की ओर से इन बसों को लोकल रूटों पर भी चलाने की योजना पर विचार किया गया था लेकिन निर्धारित संचालन क्षेत्र और रूट तय होने के कारण इलेक्ट्रिक बसों को शहर से बाहर के लोकल मार्गों पर चलाने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
हरिद्वार डिपो में वर्तमान में करीब 90 बसों का बेड़ा है। इसके बावजूद लक्सर, लालढांग, भगवानपुर और आसपास के अन्य क्षेत्रों के लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई रूटों पर बसों के फेरे कम होने के कारण यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।
विज्ञापन
ऐसे में नई इलेक्ट्रिक बसों के आने के बाद शहर की परिवहन व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है, लेकिन ग्रामीण और लोकल रूटों पर यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए निगम को अलग से बसों की व्यवस्था करनी होगी। लोकल रूटों पर लंबे समय से बसों की कमी का असर नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और ग्रामीण यात्रियों पर पड़ रहा है।
नगर निगम क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। रूट को लेकर सर्वे किया जा चुका है। फिलहाल ट्रायल चल रहा है। इसके बाद बसें उपलब्ध होने पर संचालन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। - विशाल चंद्रा, सहायक महाप्रबंधक, उत्तराखंड परिवहन निगम हरिद्वार