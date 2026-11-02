फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   Demand for solution to Bhupatwala's problems

Haridwar News: भूपतवाला की समस्याओं के समाधान की मांग

Mon, 02 Nov 2026 05:00 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 05:00 PM IST
विज्ञापन
Demand for solution to Bhupatwala's problems
हरिद्वार। भूपतवाला की जनसमस्याओं को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट भवन में मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे गए। समाजसेवी नितिन यादव यदुवंशी ने बताया कि भागीरथी बिंदु से गीता कुटीर तक गंगा किनारे बना पटरी मार्ग लंबे समय से बदहाल है। सड़क जगह-जगह टूटने से गहरे गड्ढे बन गए हैं, जबकि मार्ग पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी लंबे समय से बंद पड़ी हैं। आरोप लगाया कि बाजार हटने के बाद मोतीचूर स्टेशन मार्ग और आसपास के स्थानों पर दुकानें लगाने वाले छोटे व्यापारियों से कुछ लोग अवैध वसूली कर रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed