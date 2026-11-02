हरिद्वार: अभिनेत्री उर्मिला सनावर को मिली जमानत, पूर्व विधायक की बेटी ने लगाए थे गंभीर आरोप

पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद अभिनेत्री उर्मिला सनावर को आखिरकार सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई।

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अदालत ने उर्मिला की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए।